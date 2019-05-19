شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. 4 لقطات لا تنسى لـ«كومباني» أنجح بلجيكي في إنجلترا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي مانشستر سيتي صباح اليوم الأحد، خبر رحيل المدافع البلجيكي وقائد الفريق، فينسينت كومباني، بعد 11 موسما قضاها ضمن صفوف الفريق في فترة هي الأفضل والأنجح في تاريخ النادي.

وسيرحل كومباني (33 عامًا) من صفوف الفريق مع نهاية عقده في صيف 2019، وسينضم لصفوف نادي أندرلخت البلجيكي بداية من الموسم القادم، وهو النادي الذي بدأ من خلاله المدافع البلجيكي القوي مسيرته في كرة القدم (من 2003 ل2006). وسيعود للعمل هناك كلاعب ومدرب.

كومباني بدون شك هو أنجح لاعب بلجيكي في عهد البريميرليج، فالبلجيكي توج بـ4 ألقاب بريميرليج، 4 ألقاب لكأس رابطة المحترفين الإنجليزي، لقبين لكأس الاتحاد الإنجليزي ولقبين للدرع الخيرية (كأس السوبر الإنجليزية)، وهو سجل مميز لا يملكه الكثير من اللاعبين في تاريخ الكرة الإنجليزية.

رحيل كومباني جاء مع تتويج مانشستر سيتي بثلاثية محلية (الدوري، كأس الرابطة وكأس الإتحاد) ليترك قائد مانشستر سيتي الفريق وهو محقق إنجاز تاريخي غير مسبوق في تاريخ الكرة الإنجليزية.

كومباني له العديد من اللقطات الهامة والحاسمة لمانشستر سيتي خلال 11 عاما بقميص الفريق، سنستعرض معكم أبرزها في السياق التالي:

1- هدف الفوز بالديربي ودور هام في أول لقب بريميرليج:

مواجهة الديربي بين مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد كانت مواجهة اللقب في موسم 2011/2012، فأصحاب الأرض كانوا متأخرين بـ3 نقاط، وكانوا بحاجة لتحقيق الفوز، في حين دخل الضيوف المباراة وهم بحاجة للخروج بنقطة فقط للاستمرار في الصدارة، لكن رأسية القائد البلجيكي افتتحت التسجيل في المباراة، ومنحت مانشستر سيتي الفوز بهدف نظيف، ليعتلي مانشستر سيتي قمة الترتيب، ويستمر على القمة لنهاية الموسم محققًا أول لقب في عهد البريميرليج.

Advertisements

2- هدف ضمان اللقب

اليوم الأخير في البريميرليج موسم 2013/2014، مانشستر بحاجة لتحقيق الفوز من أجل ضمان اللقب مع منافسة شرسة من ليفربول.

الفريق يتقدم بهدف نظيف على ويستهام عن طريق سمير نصري، وينجح القائد كومباني في مضاعفة تقدم الفريق بهدف ثانٍ يضمن للفريق تحقيق ثاني الألقاب في عهد البريميرليج.

3- هدف مهم في نهائي كأس الرابطة

نهائي كأس رابطة المحترفين «كاراباو» في عام 2018، بداية الشوط الثاني وتفوق من فريق أرسنال مع محاولتهم إدراك التعادل مع تقدم مانشستر سيتي بهدف في الشوط الأول.

ضربة ركنية تصل من خلالها الكرة إلى القائد كومباني داخل منطقة الجزاء، والبلجيكي يضاعف تقدم فريقه في مباراة شهدت هدف ثالث في وقت لاحق وفوز عريض لمانشستر سيتي وتتويج بلقب المسابقة للمرة الخامسة في تاريخ النادي.



4- صاروخ بعيد المدى يلعب دورًا في تتويج مان سيتي في أصعب نسخ البريميرليج

هدف الموسم طبقًا لبرنامج MOTD الشهير، كان هدف القائد البلجيكي في شباك ليستر سيتي، وهو الهدف الذي كفل لمانشستر سيتي تحقيق الفوز في مباراة صعبة ضمن الجولة قبل الأخيرة من الموسم، عجز خلالها نجوم الفريق من تسجيل هدف حتى نهاية المباراة بـ20 دقيقة، لكن البلجيكي سجل هدفًا من خارج الـ18 في لقطة نادرة وهدف هو الأول له بقميص النادي من خارج الـ18 من بين 20 هدفا سجلها مع الفريق، ليمنح مانشستر سيتي الفوز في مباراة حافظت على تقدم مانشستر سيتي على ليفربول في جدول الترتيب بفارق نقطة، وينهي مانشستر سيتي الموسم في قمة الترتيب محققًا رابع لقب له في عهد البريميرليج.