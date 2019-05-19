شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على التشكيل الرسمي للزمالك أمام نهضة بركان المغربي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب أعلن السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تشكيل الفريق لخوض مباراة ذهاب نهائي الكونفيدرالية الإفريقية، أمام نهضة بركان المغربي، والتي ستنطلق في الثانية عشرة بتوقيت القاهرة، على الملعب البلدي. وضم تشكيل الزمالك لمواجهة بطل المغرب في حراسة المرمى: عمر صلاح. Advertisements في خط الدفاع: عبدالله جمعه – محمود علاء – محمد عبدالغني - حمدي النقاز. في خط الوسط: طارق حامد – محمود عبدالعزيز – محمود عبدالمنعم كهربا – يوسف أوباما – أحمد سيد زيزو. في خط الهجوم: عمر السعيد. الاحتياطي: حازم إمام – أيمن حفني – بهاء مجدي – إبراهيم حسن – حميد أحداد – محمد إبراهيم – محمود الونش.

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