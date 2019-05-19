شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يطلب السعة الكاملة للاستاد في نهائي الكونفيدرالية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يدرس مجلس إدارة نادى الزمالك التقدم بطلب للجهات الأمنية ومديرية أمن الإسكندرية ووزارة الداخلية، للمطالبة بزيادة عدد الجمهور فى مباراة الفريق المقبلة أمام نهضة بركان فى المباراة النهائية لبطولة كأس الاتحاد الأفريقى الكونفدرالية والمقررة الأحد المقبل على أرض ملعب استاد برج العرب بالإسكندرية.

يأتى تحرك مسؤولى القلعة البيضاء للضغط لزيادة عدد الجماهير والتمسك بحضور السعة الكاملة للاستاد الذى ستقام عليه المباراة، بعدما أعلن عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات موافقة الأمن على إقامة اللقاء النهائى ببرج العرب بحضور ٣٠ ألف مشجع، وأكدأنه تجرى مفاوضات مع الأمن لمضاعفة العدد كى يتماشى مع أهمية وحجم المباراة، وحتى يتسنى لجمهور الملكى الحضور ومؤازرة فريقه من أجل اقتناص لقب الكونفدرالية.

من جانبه، أكد أمير مرتضى منصور، المشرف العام على فريق الكرة، أن مجلس الإدارة وعده بمضاعفة عدد الجمهور وحضور السعة الكاملة للاستاد فى النهائى، مؤكدا أنه يثق فى كل المسؤولين، سواء فى الأمن أو اتحاد الكرة، فى الوقوف خلف الزمالك ممثل مصر الوحيد فى البطولات الإفريقية، فضلا عن كون اللقاء هو نهائى واحدة من أقوى البطولات فى القارة السمراء. وشدد المشرف العام على الكرة على أن رئيس النادى وجه الدعوة للرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية لحضور المباراة باعتبارها أول نهائى يتصادف مع تولى الرئيس السيسى ومصر للاتحاد الإفريقى. يأتى هذا فيما أكد المشرف على الكرة تجهيز نادى الزمالك لمراسم استقبال خاصة لبطل المغرب لدى وصوله إلى القاهرة أو الإسكندرية، مؤكدًا أنه يتم من الآن التجهيز والتنسيق لحفل استقبال على شرف بعثة نهضة بركان. فى سياق متصل، يسابق مجلس الإدارة الزمن من أجل طبع وختم تذاكر نهائى الكونفدرالية وطرحها للبيع للجمهور بأسعار مخفضة ومناسبة فور الاستقرار على العدد النهائى الذى سيحضر المباراة. ووجه مسؤولو الزمالك الدعوة للعديد من الشخصيات العامة والسياسية والرياضية لحضور المباراة النهائية، على رأسهم رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وأحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقى لكرة القدم «كاف»، الذى أعلن رسميا حضوره وأكد مشاركته فى مراسم تسليم الكأس، والذى حضر مباراة الذهاب أمس فى المغرب، بالإضافة لدعوة المستشار تركى آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالسعودية ورئيس الاتحاد العربى لكرة القدم. من جهة أخرى، تعود اليوم الإثنين بعثة الفريق الكروى الأول قادمة مع مدينة وجدة المغربية بعد انتهاء الفريق من مباراة نهضة بركان فى ذهاب نهائى الكونفدرالية الذى أقيم الأحد بمدينة بركان.