شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد على و«باولو» و«الشيخ» ينهون أسطورة الهداف الأجنبى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ضمن أحمد على كامل، نجم فريق المقاولون العرب، بنسبة كبيرة، الظفر بلقب هداف الدورى المصرى الممتاز للموسم الجارى 2018- 2019، عقب اعتلائه القائمة بـ 18 هدفاً قبل جولتين فقط من إسدال الستار على منافسات المسابقة، وبفارق 4 أهداف عن أقرب منافسيه، خالد قمر، مهاجم الاتحاد، ومحمود علاء، قلب دفاع الزمالك، صاحبى الـ 14 هدفاً، وهو ما يضمن بشكل عام أن يكون هداف المسابقة لاعباً محلياً.

وتأرجح لقب هداف الدورى المصرى ما بين اللاعبين المحليين والنجوم الأجانب المحترفين، حيث شهد منتصف العقد الأول من الألفية الأولى سيطرة غير عادية من اللقب من قبل الأجانب، حيث حقق الأنجولى أمادو فلافيو مهاجم الأهلى اللقب فى موسم 2005- 2006 برصيد 17 هدفاً، كثانى لاعب محترف يحقق هذا اللقب خلال الألفية الثالثة بالدورى المصرى، حيث سبقه الداهية النيجيرى جون اوتاكا موسم 2000، بالتألق وتسجيل 17 هدفاً بقميص الإسماعيلى.

يعود الأفارقة للسيطرة بالطول والعرض على لقب هداف الدورى المصرى، وذلك من خلال تقاسم الغانى بابا أركو مهاجم طلائع الجيش والأنجولى فلافيو اللقب فى موسم 2008- 2009، بعد تسجيل كل منهما 12 هدفاً، وكان أحد الأهداف الاثنى عشر للأنجولى هو الذى حسم الدرع أنذاك للأهلى فى المباراة الفاصلة أمام الإسماعيلى بملعب المكس، وحقق فلافيو رقماً قياسياً كأول وآخر لاعب أجنبى يحقق لقب هداف الدورى المصرى فى موسمين.

تستمر سيطرة الأجانب ويحقق النيجيرى بوبا منساه، مهاجم اتحاد الشرطة، لقب الهداف عن جدارة بتسجيله 14 هدفاً بقميص الفريق الشرطى فى موسم 2010- 2011.

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ويستعيد أخيراً النجوم المحليون لقب الهداف فى موسم 2010- 2011 من خلال الثنائى محمود شيكابالا صانع ألعاب فريق نادى الزمالك وأحمد عبدالظاهر قائد هجوم إنبى، حيث أحرز كل منهما 13 هدفاً فى ذلك الموسم، لكن سرعان ما عاد الأجانب لاستعادة اللقب عن طريق الغانى جون أنطوى بتسجيل 11 هدفاً معه الدراويش موسم 2013- 2014، علماً بأنه بات الهداف التاريخى للأجانب فى الدورى المصرى.

ويستعيد هدافو الكرة المصرية من المحليين عافيتهم على مدار المواسم الأخيرة، فيحقق حسام سلامة «باولو» إنجاز الحصول على لقب الدوى المصرى فى موسمين متتاليين، الأول بتسجيل 20 هدفاً مع الداخلية موسم 2014- 2015 والثانى من خلال 17 زيارة لمرمى المنافسين بقميص سموحة فى موسم 2015- 2016.

تستمر السيطرة بتتويج أحمد الشيخ لاعب الأهلى المعار للمقاصة فى موسم 2016- 2017 باللقب من خلال تسجيل 17 هدفاً، إلا أن وليد أزارو المهاجم المغربى لفريق الأهلى يعيد هيمنة اللاعبين الأجانب المحترفين على اللقب فى المسابقة المصرية ويحقق إنجازاً بتسجيل 18 هدفاً فى موسم 2017- 2018 كأكثر عدد من الأهداف يسجله لاعب محترف فى موسم واحد.

وبات «أحمد على» على أعتاب استعادة عرش الهدافين للكرة المصرية من جديد باسم اللاعبين المحليين، بعدما صال وجال صاحب الـ 32 عاماً بقميص ذئاب الجبل فى الموسم الجارى وتمكن من الوصول للرقم 18 من غلة الأهداف.

بقى أن نذكر أن أول من حصل على لقب هداف الدورى المصرى من اللاعبين الأجانب المحترفين كان السودانى حمديتو أحمد فى موسم 1949- 1950 بتسجيل 10 أهداف مع فريقه الترسانة.