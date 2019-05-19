شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى والحرس.. من «بعبع» الكبار إلى شبح الهبوط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

لم يكن أكثر المتشائمين داخل منظومة ناديى حرس الحدود وإنبى، اللذين صالا وجالا بالدورى المصرى الممتاز منذ صعودهما يتوقع أن ينافس الفريقان على الهبوط لدورى القسم الثانى عقب سنوات من التألق فى دورى الأضواء والشهرة.

فريق إنبى الذى حقق وصافة الدورى المصرى فى ثالث مواسمه بالممتاز موسم 2004- 2005، والذى حصد لقب كأس مصر مرتين، وخوض لقاء السوبر المحلى 3 مرات، وتمكن من المشاركة الأفريقية المميزة من خلال دورى أبطال أفريقيا نسخة 2006 و5 مشاركات بالكونفدرالية نسخ، 2007 2009،2012،2013، 2016 وبلوغ نهائى دورى أبطال العرب موسم 2006، بات على مقربة من الهبوط لدورى القسم الثانى فى ظل صراع شرس مع عدد آخر من الأندية.

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الفريق البترولى الذى كانت له الكلمة العليا فى تحديد بطل مسابقة الدورى المصرى موسم 2003- 2004 فى سيناريو شهير، والذى استطاع إفراز عدد كبير من النجوم قدمهم للمنتخبات القومية، فى مقدمتهم عمرو زكى وسمير صبرى ومجدى عبدالعاطى، وعبدالحميد حسن وأسامة حسن وأحمد عبدالظاهر وأحمد رؤوف وغيرهم من النجوم الذين أثروا الكرة المصرية على مدار مواسم عديدة سابقة، بات بدون أنياب حقيقية، بلا مخالب هجومية مخيفة كما كان عليه فى السابق وهو ما يظهر بشدة فى الموسم الحالى.

الحال لم يختلف كثيراً بالنسبة لحرس الحدود فهو الفريق الذى قدم مستويات كروية راقية بأسلوب وطريقة لعب مختلفة منذ حلوله ضيفاً ثقيلاً على الممتاز مطلع الألفية الحالية، وتتويجه بلقب كأس مصر 3 مرات عن جدارة واستحقاق، فضلاً عن تحقيق لقب السوبر المصرى فى مناسبة وحيدة، وتحقيق أرقام قياسية للكرة المصرية خلال مشاركاته الأفريقية أبرزها تحقيق انتصار بنتيجة (8/1) على حساب جابورون البتسوانى بإياب دور الـ 16 الإضافى للكونفدرالية 2010، محققاً ثانى أكبر انتصار فى تاريخ أندية مصر على مدار مشاركاتها القارية.

حرس الحدود الذى قدم عدة نجوم فى المواسم الماضية، على رأسهم أحمد عيد عبدالملك، ثانى أقرب لاعب لدخول نادى المائة بالدورى المصرى من الجيل الحالى، وأحمد عبدالغنى وعبدالسلام نجاح، وأحمد حسن مكى ومحمد مكى وغيرهم من النجوم، عانى من مشكلات شديدة تسببت فى هبوطه لدورى القسم الثانى فى موسم 2014- 2015 قبل أن يعود من جديد للممتاز فى الموسم الجارى وتستمر معاناته وهروبه من شبح الهبوط الذى يطارده بشدة بعد احتلاله أحد المراكز المتأخرة بجدول ترتيب المسابقة.