شكرا لقرائتكم خبر عن «التعاون» يعلن رحيل مدربه إيمانويل والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

أعلن نادي التعاون السعودي، انتهاء فترة المدرب البرتغالي بيدرو إيمانويل مديرا فنيا للفريق، وذلك عبر تغريدة على حساب النادي في موقع «تويتر» اليوم (الأحد) ضمّنها وسم «شكرا بيدرو إيمانويل».

يذكر أن المدرب بيدرو إيمانويل أنهى مسيرة مميزة مع فريق التعاون، إذ جاء أبرز إنجاز له في الموسم بتحقيقه لقب بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، بتغلبه على فريق الاتحاد بهدفين لهدف، ليحجز بذلك مقعدا في بطولة دوري أبطال آسيا القادمة، فيما حل فريق التعاون بقيادته ثالثا في ترتيب أندية كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 56 نقطة.