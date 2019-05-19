شكرا لقرائتكم خبر عن الحزم والخليج غداً في ذهاب ملحق الصعود والهبوط والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

يلتقي غداً (الاثنين) فريقا الحزم والخليج على ملعب الحزم في محافظة الرس ضمن ذهاب ملحق الصعود والهبوط إلى دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم والأولى.

ويخوض الحزم صاحب المركز 13 في دوري المحترفين مواجهة ملحق الصعود والهبوط أمام صاحب المركز الرابع في دوري الدرجة الأولى، حيث صعدت فرق ضمك وأبها والعدالة إلى دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وتبقّى فريق رابع، في حين هبطت فرق أحد والباطن والقادسية من دوري المحترفين إلى دوري الدرجة الأولى.

ويسعى الخليج للعودة مجدداً لدوري المحترفين الذي غاب عنه في الموسمين الماضيين ببقائه في دوري الدرجة الأولى، كذلك يسعى الحزم جاهدا للبقاء في الدوري بعد المستويات الجيدة التي قدمها في الدور الأول من الدوري، ويلتقي الفريقان في مباراة الإياب الخميس القادم على ملعب الخليج بسيهات.