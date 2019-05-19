المنشطات تستمع للمولد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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ينتظر أن تعقد اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات اليوم في مقرها بالرياض جلسة استماع للاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد فهد المولد، بعد أن أخطرت اللجنة إدارة الاتحاد في 9 مايو الحالي بوجود مادة محظورة في عينة أخذت للاعب.

وسيحضر الجلسة إلى جانب فهد المولد عدد من المحامين، تكفلت بهم إدارة نادي الاتحاد.

وتردد خلال الفترة الماضية موافقة فهد المولد على عدم فتح العينة «B»، وهو ما قد يجر مباشرة إلى إعلان فترة إيقافه رسميا بعد أن أعلن إيقافه موقتا.