كومباني لاعبا ومدربا لأندرلخت

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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سيصبح البلجيكي فينسنت كومباني لاعبا ومدربا بفريق أندرلخت البلجيكي لكرة القدم، وذلك عقب رحيله عن مانشستر سيتي الإنجليزي. وأعلن كومباني رحيله عن مانشستر سيتي بعد يوم من الفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي وإكمال الفوز بالثلاثية المحلية مع النادي.
وقال كومباني (33 عاما)، إنه وقع على عقد مدته ثلاثة اعوام مع أندرلخت، الفائز بالدوري البلجيكي 34 مرة.
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