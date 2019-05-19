الهلال والدحيل.. مواجهة البحث عن فوز معنوي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبدالعزيز الأسمري - الرياض

يحل الهلال متصدر المجموعة الثالثة بدوري أبطال آسيا، ضيفا على الدحيل القطري باستاد عبدالله بن خليفة في الدوحة، ضمن الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات.

وضمن الهلال التأهل إلى دور الـ 16 بعد أن جمع 12 نقطة من أصل 5 مباريات، حقق الفوز في 4 منها، فيما تعرض لخسارة وحيدة كانت أمام استقلال طهران.

وينتظر أن يدفع المدير الفني شاموسكا بعناصر غابت عن المشاركة في المباريات الأخيرة.

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ومن المتوقع أن يواجه الهلال في الدور المقبل نظيره الأهلي، حال فوزه على باختاكور اليوم.

أما الدحيل الذي حل وصيفا في الدوري القطري بعد أن توج السد بطلا، شأنه شأن الهلال الذي حل ثانيا خلف النصر، فلم يتبق أمامه سوى القتال في جبهة أبطال آسيا، علما بأنه ضمن هو الآخر بطاقة التأهل الثانية عن المجموعة، بعد أن جمع 8 نقاط من فوزين وتعادلين وخسارة، حيث تأهل لتفوقه في المواجهات المباشرة أمام الاستقلال.

ومع ضمان الفريقين التأهل، فستكون مباراتهما من أجل تحقيق فوز معنوي.

وسبق أن تواجه الفريقان 5 مرات، فاز الهلال في 3 مواجهات، وخسر واحدة وتعادلا في مباراة.

ويلتقي في المباراة الثانية ضمن المجموعة نفسها العين الإماراتي صاحب المركز الأخير بنقطتين، مع ضيفه الاستقلال الإيراني الثالث بخمس نقاط على استاد هزاع بن زايد في العين.