الحزم يتشبث بالبقاء عبر الخليج

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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يستضيف صاحب المركز الـ13 في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فريق الحزم على ملعبه في الرس اليوم، صاحب المركز الرابع في دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى، في مباراة الذهاب بملحق الصعود والهبوط، فيما سيتجدد اللقاء بين الفريقين مرة أخرى في مباراة الإياب المقررة على ملعب الخليج في 24 مايو الحالي، والفائز بنتيجة المباراتين سيكمل فرق دوري المحترفين، إما بحدوث تبادل في الكراسي من خلال حلول الخليج مكان الحزم والعكس، أو ببقاء كل منهما في مكانه.

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وسيرمي الحزم بكامل أوراقه ويخرج كل ما لديه من أجل تحقيق نتيجة مريحة اليوم قبل المغادرة إلى الشرقية لخوض مباراة الإياب، لتأكيد أحقيته بالبقاء ضمن دوري المحترفين.

من جانبه، يسعى الخليج للدفاع عن آخر فرصه في التأهل بعد أن فقد ذلك بطريقة مباشرة بتعادله في الجولة الأخيرة لدوري الدرجة الأولى أمام أبها، وذهاب فرصة التأهل إلى نظيره العدالة.

يذكر أن الحزم أنهى دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في المركز 13 برصيد 31 نقطة، بينما جمع الخليج 60 نقطة في دوري الأولى وحل رابعا، إلا أن ذلك لم يسفعه في التأهل.