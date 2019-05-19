الأهلي بفرصة أمام بختاكور.. «جيبوها»

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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لا يريد الأهلي أن تكون المواجهة التي يستضيف فيها باختاكور الأوزبكي في العاشرة مساء اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، ضمن الجولة السادسة والأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة لدوري أبطال آسيا، آخر ظهور له في الموسم الحالي، وذلك من خلال الفوز على ضيفه كسبيل وحيد من أجل التأهل إلى دور الـ 16 الذي سيلعب مطلع أغسطس.

وفي حال فوز الأهلي اليوم، سيواجه الهلال في الدور المقبل.

يدخل الأهلي اللقاء وهو في المركز الثاني برصيد 6 نقاط، مقابل 8 لباختاكور الثاني، فيما خطف السد القطري بطاقة التأهل الأولى عن المجموعة بعد أن جمع 10 نقاط، ويحل اليوم ضيفا على بيرسيبوليس الإيراني على استاد آزادي في طهران.

وكانت جماهير الأهلي قد فعلت هاشتاق «#جيبوها» في مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لتشجيع اللاعبين على حسم المباراة وتحقيق الفوز، ليضرب الفريق موعدا ساخنا مع الهلال قد يكون الخامس في هذا الموسم، بعد أن تواجها 4 مرات بواقع مرتين في الدوري، ومثلهما بنصف نهائي كأس زايد للأندية العربية.

وشهد الهاشتاق تفاعلا كبيرا من عدد من الشخصيات الأهلاوية التي قدمت تذاكر مجانية للجماهير، على رأسها المرشح الجديد لقيادة البيت الأهلاوي الأمير منصور بن مشعل الذي قدم 35 ألف تذكرة مجانية.

قبل لقاء الليلة

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فرص الأهلي تنحصر في الفوز فقط بأي نتيجة ليتأهل

يدخل باختاكور بفرصتين، فوز بأي نتيجة وتعادل بأي نتيجة

لعب الأهلي 5 مباريات، منها 3 خارج أرضه خسرها جميعا، ومباراتين على أرضه فاز فيهما

لعب باختاكور 5 مباريات، 3 على أرضه فاز في اثنتين وتعادل في الثالثة، أما خارج أرضه فخسر وتعادل

تقابلا 3 مرات، الأولى بجدة فاز فيها الأهلي 3-0، أما الثانية والثالثة ففاز فيهما باختاكور على أرضه

الأهلي أنهى موسمه المحلي في المركز الرابع بالدوري وضمن المشاركة في ملحق أبطال آسيا الموسم المقبل

يتصدر باختاكور الدوري الأوزبكي مع جولته التاسعة برصيد 23 نقطة وبفارق 5 نقاط عن لوكوموتيف الثاني