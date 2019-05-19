استقبال البطل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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استقبل أمير منطقة الرياض، فيصل بن بندر في مكتبه بقصر الحكم أمس، رئيس مجلس إدارة نادي النصر سعود السويلم وعددا من أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الجهازين الإداري والفني ولاعبي الفريق الأول، وذلك بعد تحقيق الفريق الأول لكرة القدم لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وفي بداية الاستقبال أعرب الأمير فيصل بن بندر عن تهنئته للجميع بتحقيق البطولة، منوها بالمستوى العالي الذي ظهر به الدوري السعودي من خلال أنديته ومنافساتها القوية على تحقيق الكأس الغالي، مبينا دعم القيادة واهتمامها بقطاع الشباب والرياضة، متمنيا لجميع الفرق التوفيق والنجاح في البطولات المحلية والدولية.