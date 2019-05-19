شكرا لقرائتكم مصر ثاني دولة فى العالم تطبق خاصية الـfan id... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وضعت خاصية الـfan id أو بطاقة المشجع فى العالم مصر كثانى دولة تطبق هذا النظام بعد أن كانت المرة الأولى فى منافسات كأس العالم الماضية بروسيا 2018.

أكد مسئولو اللجنة المنظمة لبطولة أمم افريقيا أنه تم تحديث نظام الـfan id من الناحية الأمنية و التكنولوجية وسيكون إضافة جديدة لبطولة أمم أفريقيا متمنيين أن يتم تعميمه فى جميع دول العالم.

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وكان محمد فضل، مدير بطولة أمم أفريقيا، قد أكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسى تسلم تميمة بطولة أمم أفريقيا 2019 التى تستضيفها مصر فى الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين.

ونشر محمد فضل، فيديو لتميمة أمم أفريقيا على صفحته الشخصية على فيس بوك، وعلق عليه قائلاً: "البطولة دى مش بطولة كرة قدم فقط، دى بطولة لمصر فى مشاركة جميع أبنائها.. شكرًا تامر مرتضى aroma designs and solutions لعمل تميمة (TUT) بلا مقابل وكذلك تيزر وفيديو خاص وتمثال للتميمة تسلمه سيادة رئيس الجمهورية.. مصر غنية بأبنائها وانتظروا حكاية التميمة فى أول أيام العيد".