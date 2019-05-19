شكرا لقرائتكم حسين السيد يعود للأهلى ويظهر فى مران الأحمر قبل لقاء الدراويش... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل ظهر حسين السيد لاعب الأهلي المنتهية إعارته للاتفاق السعودي في مران فريق الأصلي مساء اليوم الأحد، والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.
جدير بالذكر أن إعارة حسين السيد الظهير الأيسر انتهت مع الاتفاق السعودي بعد أن استمرت لمدة موسم ونصف.
وتواجد حسين السيد في مران الأهلي للتنسيق مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق، لبحث موعد انتظامه في التدريبات الجماعية، وكذلك مناقشة العروض التي تلقاها.
ويستعد الأهلي لمواجهة الإسماعيلي مساء يوم الأربعاء المقبل على ستاد برج العرب بالإسكندرية في مباراة مؤجلة من الجولة الثامنة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.
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