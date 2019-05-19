شكرا لقرائتكم الخطيب يجتمع بلاسارتى قبل مباراة الإسماعيلي فى الدورى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عقد محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، جلسة قصيرة مع مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق على هامش مران الفريق حاليا على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي في الدوري الممتاز.

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واستمرت الجلسة 10 دقائق طالب الخطيب من خلالها الفوز بالمباراة وعدم إهدار النقاط، واطمئن أيضا على أحوال الفريق.

فى سياق متصل عقد لاسارتي محاضرة فنية للاعبين بأرض الملعب استعدادًا لمواجهة نادي الإسماعيلي في الدوري الممتاز، شرح خلالها نقاط القوة والضعف لدي فريق الدراويش قبل مواجهته، ويستعد الأهلي لمواجهة الإسماعيلي مساء يوم الأربعاء المقبل على ستاد برج العرب بالإسكندرية في مباراة مؤجلة من الجولة الثامنة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.