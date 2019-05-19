شكرا لقرائتكم أمير عزمى يطالب ثلاثى خط دفاع الزمالك بعدم ارتكاب الأخطاء... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

حرص أمير عزمى مجاهد، المدرب المساعد للزمالك، على عقد جلسة سريعة مع ثلاثي خط الدفاع محمود علاء، ومحمد عبد الغني، ومحمود حمدى الونش، قبل انطلاق مباراة الزمالك و نهضة بركان المغربى، وطالبهم بضرورة التركيز وعدم إرتكاب أخطاء أمام المرمى حتى لا يستغلها الفريق المغربى، خاصة إنه يمتلك بعض اللاعبين الذين يُجيدون التسديد من الكرات الثابتة، كما نبه على عدم مرور المهاجمين والوصول بسهولة إلى مرمى .

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الزمالك ضد نهضة بركان المغربى فى تمام الساعة الثانية عشر بعد منتصف الليل، بتوقيت القاهرة، على ملعب البلدي، فى ذهاب نهائى الكونفدرالية الأفريقية .

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ويتواجد محمود علاء ومحمد عبد الغني، فى التشكيل الأساسي للزمالك، بينما يتواجد محمود حمدي "الونش" على دكة البدلاء.

ويضم تشكيل الزمالك كلاً من.. حراسة المرمي: عمر صلاح - خط الدفاع: حمدى النقاز، محمود علاء، محمد عبد الغني، عبد الله جمعة - خط الوسط: طارق حامد ومحمود عبد العزيز وأمامهما أحمد سيد زيزو ويوسف أوباما وكهربا - خط الهجوم: عمر السعيد.