شكرا لقرائتكم هل يسهل على لطفى انتقال مجلى "المقاولون" للأهلى ؟... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يبدو أن النادى الأهلى وجد ضالته فى إقناع مسئولى المقاولون العرب فى الفوز بخدمات محمد مجلى لاعب وسط ذئاب الجبل وربما يكون ذلك عن طريق إجراء صفقة تبادلية بالاستغناء عن على لطفى حارس مرمى الأحمر .

ويجرى مسئولو النادى الأهلى فى الوقت الحالى مفاوضات مكثفة من أجل الحصول على محمد مجلى لاعب المقاولون صاحب الـ22 عاما خاصة أنه من الشباب المميزين الذين يمتازون بسرعة البديهة واللعب في أغلب مراكز الوسط الدفاعي والهجومي.

مسئولى ذئاب الجبل رفضوا انتقال مجلى للمارد الأحمر بل أعلنوا تمسكهم باللاعب الأمر الذى يصعب المهمة على مسئولى المارد الأحمر الذين يريدون حسم الصفقة دون الدخول فى صراعات هم فى غنى عنها لذلك على لطفى ستكون الورقة الرابحة لدى مسئولى القلعة الحمراء لمراوغة نظراءهم فى المقاولون العرب خاصة ان يبتعد عن المشاركة فى المباريات .

Advertisements

النادى الأهلى بدأ سريعا خطة دعم الفريق الأول لكرة القدم فى الانتقالات الصيفية القادمة بصفقات سوبر تقود القلعة الحمراء إلى التتويج بالألقاب والبطولات خاصة دورى أبطال أفريقيا الغائب منذ فترة طوبة عن قلعة التتش.

الجدير بالذكر أن مسئولو المقاولون يهدفون تدعيم صفوف الفريق بلاعبين خبرة للمنافسة على البطولات خاصة وأن الفريق مقبل على المشاركة بالكونفيدرالية الأفريقية حال حصوله على المركز الرابع بجدول الترتيب فى حالة تحقيق أصحاب المراكز الثلاثة الأولى بالدورى للقب كأس مصر .