شكرا لقرائتكم حكم مباراة الزمالك ونهضة بركان يعاين أرض الملعب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عاين طاقم حكام مباراة الزمالك و نهضة بركان المغربى، أرضية الملعب بجانب حرصهم على التقاط صورة جماعية قبيل اللقاء المنتظر بين الفريقان ويدير اللقاء الزامبى جانى سيكازوى ويعاونه المساعدين الأنجولى جيرسون إميليانو والتونسي أنور هميلة بجانب الحكم الرابع من سيشل وهو برنارد كاميل فيما يتولى القيادة التحكيمية لتقنية الفيديو الـ VAR، الجامبي بكارى جاساما ويعاونه الثنائى السنغالى الحاج مالك سامبا وجبريل كامارا.

كما نزل فريق الزمالك إلى أرضية ملعب البلدى ببركان من أجل معاينته والتأقلم على الأجواء قبل إجراء عمليات الإحماء استعدادا لمواجهة نهضة بركان المغربى، فى المباراة التى ستجمع الفريقان فى الثانية عشر من منتصف الليل اليوم الأحد، فى ذهاب نهائى الكونفدرالية.