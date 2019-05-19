شكرا لقرائتكم كما أشار الخليج 365.. عماد السيد على رأس المستبعدين من لقاء الزمالك ونهضة بركان... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يأتى عماد السيد حارس مرمى الزمالك على رأس المستبعدين من مواجهة الفريق الأبيض ونظيره نهضة بركان المغربى المقرر إقامتها منتصف اليوم الأحد ضمن منافسات نهائى الكونفدرالية الأفريقية. استبعد السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك، عماد السيد للإصابة وكلا من محمد حسن وأحمد مدبولى ومحمد عبد السلام للرؤية الفنية من مواجهة نهضة بركان المغربى، فى المباراة التى ستجمع الفريقان فى الثانية عشر من منتصف الليل اليوم الأحد، فى ذهاب نهائى الكونفدرالية. وبذلك ستكون مقاعد بدلاء الزمالك كالتالى:"حازم إمام - أيمن حفني - بهاء مجدي - إبراهيم حسن - حميد أحداد - محمد إبراهيم - محمود الونش". وكان تشكيل الزمالك جاء كالتالي: Advertisements حراسة المرمي: عمر صلاح. خط الدفاع: حمدى النقاز، محمود علاء، محمد عبد الغني، عبد الله جمعة. خط الوسط: طارق حامد ومحمود عبد العزيز وأمامهما أحمد سيد زيزو ويوسف أوباما وكهربا. خط الهجوم: عمر السعيد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كما أشار الخليج 365.. عماد السيد على رأس المستبعدين من لقاء الزمالك ونهضة بركان... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.