شكرا لقرائتكم تذاكر نهضة بركان والزمالك تشتعل في السوق السوداء... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اشتعلت تذاكر نهضة بركان والزمالك في السوداء لحدود مرتفعة للغاية قبل ساعات قليلة من المباراة المرتقبة بين الفريقين. ووصلت سعر اقل فئة للتذكرة إلي 130 درهما بدل من 120. Advertisements تذاكر مباراة الزمالك ونهضة بركان بأسعار خيالية فى ليلة المباراة

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