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وصول لاعبى الزمالك لملعب مباراة نهضة بركان المغربى...

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جدة - عمرو شويل وصل منذ قليل  لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك والجهاز الفنى، لملعب البلدى ببركان، الذى يحتضن مباراة الذهاب فى نهائى الكونفدرالية الأفريقية، أمام فريق نهضة بركان المغربى، المقرر إنطلاقها فى الثانية عشر بعد منتصف الليل.

 

ويستعد لاعبو الزمالك، للنزول إلى أرض الملعب لإجراء عمليات الإحماء، قبل إنطلاق مباراة نهائى الكونفدرالية.

 

ويضم تشكيل الزمالك كلاً من.. حراسة المرمي: عمر صلاح - خط الدفاع: حمدى النقاز، محمود علاء، محمد عبد الغني، عبد الله جمعة - خط الوسط: طارق حامد ومحمود عبد العزيز وأمامهما أحمد سيد زيزو ويوسف أوباما وكهربا - خط الهجوم: عمر السعيد.

 

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