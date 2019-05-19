شكرا لقرائتكم خدمة عملاء بثلاث لغات لبطولة أمم أفريقيا لمساعدة المشجعين الأجانب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص مسئولو اللجنة المنظمة لبطولة أمم أفريقيا على تخصيص، مركز خدمة عملاء بثلاث لغات خلال البطولة التى تنطلق 21 يونيو حتي 19 يوليو المقبلين، لمساعدة وتسهيل مهمة الأجانب و المشجعين الذين سيتواجدون فى البطولة.

Advertisements

وكان محمد فضل، مدير بطولة أمم أفريقيا، قد أكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسى تسلم تميمة بطولة أمم أفريقيا 2019 التى تستضيفها مصر فى الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين.

ونشر محمد فضل، فيديو لتميمة أمم أفريقيا على صفحته الشخصية على فيس بوك، وعلق عليه قائلاً: "البطولة دى مش بطولة كرة قدم فقط، دى بطولة لمصر فى مشاركة جميع أبنائها.. شكرًا تامر مرتضى aroma designs and solutions لعمل تميمة (TUT) بلا مقابل وكذلك تيزر وفيديو خاص وتمثال للتميمة تسلمه سيادة رئيس الجمهورية.. مصر غنية بأبنائها وانتظروا حكاية التميمة فى أول أيام العيد".