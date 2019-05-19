شكرا لقرائتكم نهضة بركان ضد الزمالك .. 6 لاعبين مهددين بالغياب عن الأبيض فى الإياب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نهضة بركان ضد الزمالك الليلة



قبل ساعات قليلة من انطلاق مباراة نهضة بركان ضد الزمالك فى ذهاب نهائى الكونفدرالية الأفريقية أعلن السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للقلعة البيضاء تشكيل فريقه الأساسى استعدادا للمواجهة المقرر انطلاقها فى الثانية عشر منتصف الليل بالمغرب.



نهضة بركان ضد الزمالك

تشكيل موقعة نهضة بركان ضد الزمالك



وجاء تشكيل الزمالك فى مباراة نهضة بركان مكون من عمر صلاح فى حراسة المرمى والرباعى حمدى النقاز ومحمود علاء ومحمد عبد الغنى وعبد الله جمعة فى خط الدفاع والثنائى طارق حامد ومحمود عبد العزيز فى وسط الملعب والثلاثى أحمد سيد زيزو ويوسف أوباما ومحمود كهربا خلف المهاجم الوحيد عمر السعيد.



نهضة بركان ضد الزمالك

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بدلاء مباراة نهضة بركان ضد الزمالك



فيما ستشهد مقاعد بدلاء الزمالك فى مباراة نهضة بركان وجود كلا من حازم إمام وأيمن حفني وبهاء مجدي وإبراهيم حسن والمغربى حميد أحداد ومحمد إبراهيم ومحمود الونش.

لاعبين مهددين بالغياب عن إياب نهضة بركان ضد الزمالك



مباراة نهضة بركان ضد الزمالك فى إياب نهائى الكونفدرالية، تشهد إمكانية غياب 6 لاعبين عن القلعة البيضاء من التشكيل الأساسى الذى يخوض مباراة الذهاب وهم محمود علاء و طارق حامد و حمدى النقاز ويوسف أوباما وعمر السعيد ومحمود كهربا، حيث لم يتمكن أى لاعب من التواجد فى تشكيلة مباراة العودة فى برج العرب بالإسكندرية حال الحصول على بطاقة صفراء فى مباراة الليلة.



نهضة بركان ضد الزمالك

جروس يحذر لاعبى الزمالك



قبل مباراة نهضة بركان ضد الزمالك ، قام السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى للأبيض، بتوجيه تحذير للسداسى محمود علاء و طارق حامد و حمدى النقاز ويوسف أوباما وعمر السعيد ومحمود كهربا، وطالبهم بعد الحصول على أى بطاقات صفراء فى موقعة الليلة لتجنب الغياب عن مباراة الإياب فى مصر مشددا على لاعبيه بضرورة الحذر الشديد من الالتحام مع لاعبى الخصم وعدم الانصياع وراء أى استفزازات يتعرضوا لها طوال أحداث المباراة وكذلك عدم الاعتراض نهائيا على قرارات التحكيم حتى لا يحصل أى لاعب منهم على بطاقة صفراء تؤثر على الفريق فى مباراة العودة .