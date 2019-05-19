شكرا لقرائتكم صور.. جماهير نهضة بركان تتوافد على مدرجات ملعب لقاء الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرصت جماهير نهضة بركان المغربى، على التوافد إلى مدرجات مواجهة الزمالك بالملعب البلدى فى بركان لمساندة فريقهم أمام الأبيض، فى المباراة التى ستجمع الفريقان فى الثانية عشر من منتصف الليل اليوم الأحد، فى ذهاب نهائى الكونفدرالية.

ومن المتوقع أن يزيد عدد جمهور نهضة بركان عن 10 آلاف مشجع وهي سعة ملعب الفريق المغربى حيث شهدت عمليات بيع التذاكر الخاصة بالمباراة إقبالا شديدا من قبل جمهور الفريق المغربى.

يذكر أن مباراة العودة ستجمع الفريقان يوم الأحد المقبل على استاد برج العرب فى الإسكندرية وكان مرتضى منصور رئيس الزمالك قد أوضح إنه حصل على موافقة بحضور 70 ألف مشجع للفريق الأبيض.