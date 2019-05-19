شكرا لقرائتكم الشيخ ينتظم فى المران الجماعى للأهلى استعدادا للإسماعيلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل شارك أحمد الشيخ لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فيالتدريبات الجماعية للفريق التى أقيمت، اليوم الأحد استعدادًا لمواجهة نادي الإسماعيلي في الدوري الممتاز، ويعاني الشيخ من الإصابة بآلام في الظهر وهى الإصابة التى أبعدته عن التدريبات الفترة الماضية.
كما أنتظم عربي بدر لاعب وسط الأهلى الصاعد فى التدريبات بعد تعافيه هو الأخر من الإصابة.
ويستعد الأهلي لمواجهة الإسماعيلي مساء يوم الأربعاء المقبل على ستاد برج العرب بالإسكندرية في المباراة المؤجلة من الجولة الثامنة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.
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