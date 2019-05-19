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جدة - عمرو شويل مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان بث مباشر اليوم الاحد 19-5-2019 في الكونفدرالية اون لاين



مشاهدة مبارة الزمالك ونهضة بركان الأحد الموافق 19-5-2019 فى تمام الساعة 12 صباحا فى سهرة رمضانية ممتعة يبحث فيها الفارس الأبيض عن الخروج بنتيجة إيجابية أمام الفريق المغربى لتأمين موقعة العودة المقرر إقامتها يوم 26 مايو الجارى على ملعب برج العرب.

مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان بث مباشر اليوم الاحد 19-5-2019 في الكونفدرالية اون لاين



قبل موعد مباراة الزمالك ونهضة بركان، وجه السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للفريق الأبيض العديد من النصائح للاعبين منها ضرورة التركيز واستغلال أنصاف الفرص أمام مرمى الخصم وضرورة الخروج بنتيجة إيحابية كما حذر اللخواجة اللاعبين من الانسياق وراء عمليات الاستفزاز التى سيقوم بها لاعبو نهضة بركان المغربى، خلال المباراة التي ستجمعهما غدًا الأحد، على ملعب الأخير، فى ذهاب نهائى الكونفدرالية الأفريقية.

مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان بث مباشر اليوم الاحد 19-5-2019 في الكونفدرالية اون لاين



وشدد الجهاز الفنى للزمالك، على اللاعبين، بضرورة إلتزام الهدوء والابتعاد عن الإحتكاك مع المنافس ، وعدم فتح الباب أمام حكم اللقاء للتدخل بالكروت الصفراء أو الحمراء، والتى قد تضر الفريق فى لقاء العودة على برج العرب، يوم 26 من الشهر الجارى.

ومن اللاعبين المهددين بالإيقاف في حال حصولهم على بطاقة صفراء، أمام نهضة بركان هم كل من : محمود علاء، وحمدي النقاز، طارق حامد، ويوسف أوباما، إبراهيم حسن، وعمر السعيد، وأخيرا محمود عبد المنعم كهربا.

شهد مران الزمالك الذى أقيم فى المغرب قبل مواجهة نهضة بركان تألق يوسف أوما لاعب الفريق الأبيض وعمر صلاح حارس المرمى.

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