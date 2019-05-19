شكرا لقرائتكم حمزة الجمل عن تطبيق تجربة FAN ID فى بطولة أمم أفريقيا 2019: مصر تواكب التطور... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أشاد حمزة الجمل نجم الإسماعيلي والكرة المصرية السابق والمدير الفني الحالى للقناة، بتجربة الـFAN ID وطرح التذاكر بثلاث لغات أمر رائع، مؤكداً أنه تطور يواكب تكنولوجيا العصر ويساعد البلدان المشاركة فى البطولة فى التواصل بسهولة ويسر أثناء إقامة البطولة على أرض مصرا الحبيبة.

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وتنطلق بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 المقرر إقامتها فى مصر فى 16 يونيو المقبل، على أن يكون حفل الختام والمباراة النهائية في 19 يوليو 2019، وأكد القائمين على موقع تذاكر مصر أن هناك إقبال من المصريين على إنشاء الـFan id منذ طرح الموقع ، مؤكدين أن الإقبال سيزيد بمرور الوقت.

ويتأهل إلى البطولة 24 فريقًا يتم تقسيما إلى 6 مجموعات كل مجموعة تضم 4 منتخبات، ويتأهل أول وثانى كل مجموعة إلى دور الـ16 بالإضافة إلى أفضل 4 توالت، ومن المقرر أن تقام مباراة الافتتاح يوم 16 يونيو المقبل بين مصر و زيمبابوي والمباراة النهائية في 19 يوليو 2019.