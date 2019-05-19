الزمالك يهاجم نهضة بركان بـ "عمر السعيد" وثلاثى خط النار...

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جدة - عمرو شويل أعلن الجهاز الفنى للزمالك بقيادة السويسرى كريستيان جروس، عن التشكيل الأساسى لمواجهة نهضة بركان المغربى، استعدادا للمباراة التى ستجمع الفريقان فى الثانية عشر من منتصف الليل اليوم الأحد، فى ذهاب نهائى الكونفدرالية.

تشكيل الزمالك وجاء تشكيل الزمالك كالتالي: حراسة المرمي: عمر صلاح. Advertisements خط الدفاع: حمدى النقاز، محمود علاء، محمد عبد الغني، عبد الله جمعة. خط الوسط: طارق حامد ومحمود عبد العزيز وأمامهما أحمد سيد زيزو ويوسف أوباما وكهربا. خط الهجوم: عمر السعيد. وفضل السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك عدم بدء المباراة بالونش حرصا على سلامته بعد عودته من إصابة فى الأنف كما قرر تواجد أحمد سيد زيزو على حساب إبراهيم حسن لتقوية الجبهة اليمنى على الجانب الدفاعى.

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