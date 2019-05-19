شكرا لقرائتكم الإسماعيلي يعلن عن جاهزية قلب دفاعه استعدادا للأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن نادى الإسماعيلي، عن جاهزية باهر المحمدي قلب الدفاع للمشاركة مع فريقه أمام الأهلى، بعد عودته للتدريبات الجماعية مؤخرا إثر تماثله للشفاء بشكل كامل.

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ويستعد الفريق لملاقاة الأهلي مساء الأربعاء على ستاد برج العرب ، ضمن مؤجلات الأسبوع الـ18 من عمر الدورى الممتاز.

وأصبحت مشاركة المحمدي بعد إصابته فى عضلات البطن ، فى لقاء الأربعاء واردة بنسبة كبيرة حسب رؤية الجهاز الفني للفريق.