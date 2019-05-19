شكرا لقرائتكم الإسماعيلي يعلن عن جاهزية قلب دفاعه استعدادا للأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أعلن نادى الإسماعيلي، عن جاهزية باهر المحمدي قلب الدفاع للمشاركة مع فريقه أمام الأهلى، بعد عودته للتدريبات الجماعية مؤخرا إثر تماثله للشفاء بشكل كامل.
ويستعد الفريق لملاقاة الأهلي مساء الأربعاء على ستاد برج العرب ، ضمن مؤجلات الأسبوع الـ18 من عمر الدورى الممتاز.
وأصبحت مشاركة المحمدي بعد إصابته فى عضلات البطن ، فى لقاء الأربعاء واردة بنسبة كبيرة حسب رؤية الجهاز الفني للفريق.
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