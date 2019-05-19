شكرا لقرائتكم محمد فضل يكشف رحلة تميمة بطولة أمم أفريقيا 2019 من لندن للقاهرة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن محمد فضل مدير بطولة كأس الأمم الأفريقية عن تفاصيل عمل تميمة بطولة امم افريقيا التي تنظمها مصر في ٢٠١٩.



تفاصيل عمل التميمة

وسرد فضل كواليس إنتاج التميمة بين العمل مع شركة مصرية والسفر إلى إنجلترا حيث قال : "التميمة من تصميم شركة مصرية لم تتقاض أي أموال مقابل هذا العمل الهام وذلك رغبة في تقديم وجه جميل لمصر، وهي شركة أروما".

وتابع "عملت الشركة على إنتاج تميمة في وقت قياسي وبشكل احترافي يستحق الشكر والثناء من اللجنة المنظمة"و"بعدها تحركنا إلى إنجلترا لإنتاج التميمة في الشركة التي صممت تميمة كأس العالم ٢٠١٨ وبطولة أمم أوروبا المقبلة".

وأكد "إنتاج التميمة على أفضل شكل كان أولوية للجنة المنظمة حتى تساعد في تقديم صورة رائعة، مبهجة واحتفالية لمصر في البطولة".

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من هو " توت"

وتحدث فضل عن بطل التميمة، شخصية توت التي تم اختيارها لتصبح تميمة البطولة ، وصرح : "توت طفل مصري يحب كرة القدم، رسمنا شخصيته من الهوية المصرية بحيث يشبهنا تماما، ويعبر عن جيل جديد ويمثله ليمنحنا الأمل في المستقبل" ، و"اخترنا أن يكون بطلا صاحب سن صغيرة ليمثل الأجيال الجديدة ومستقبلها".

وأكد "فأحد أهم أهداف اللجنة المنظمة هي رسم مستقبل جميل، تقديم كوادر جديدة ومنح الملفات الهامة للشركات مصرية وتطوير بنية تحتية من استادات وملاعب تفيدنا لسنوات طويلة".





الأغنية الرسمية للبطولة :

وأضاف "نعمل على تقديم الأغنية الرسمية للبطولة مع شركة سينرجي بثلاث لغات وهم العربية والإنجليزية والفرنسية".

وأتم فضل "الآن العمل يسير على تنفيذ باقي ملفات البطولة، لازال أمامنا الكثير من العمل والقليل من الوقت لكن كلنا ثقة في قدرتنا على النجاح".