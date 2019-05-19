شكرا لقرائتكم سموحة يعرض على حسام حسن التجديد لمدة موسم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قطع مسئولو سموحة السكندرى الطريق على حسام حسن المدير الفنى للفريق من خلال عرض التجديد عليه لمدة موسم.

يأتى ذلك بعدما تلقى العميد عرضا خارجيا خلال الساعات الماضية للرحيل عن الفريق السكندرى.

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ورغم عدم ضمان سموحة البقاء فى بطولة الدوري العام هذا الموسم بشكل رسمي، إلا أن إدارة النادي السكندري ترغب فى الإبقاء على حسام حسن بعد نجاحه فى تحسين أداء الفريق بشكل ملحوظ مؤخراً، رغم البداية الغير موفقة.

من جهته طلب حسام حسن الحصول على مهلة قبل اتخاذ القرار النهائي، وحتى تتضح الرؤية فى ملف بقاء سموحة فى الممتاز على أقل تقدير.