شكرا لقرائتكم الشباب يعلن إنهاء عقد الروماني سوموديكا بالتراضي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت إدارة الشباب، برئاسة خالد البلطان يوم الأحد، فسخ عقد المدرب الروماني ماريوس سوموديكا بالتراضي، عقب الاجتماع الذي عقدته الإدارة مع المدير الفني.
وجاء في بيان النادي: اتفقت إدارة الشباب مع الروماني ماريوس سوموديكا على إنهاء عقد الأخير بالتراضي، عقب الاجتماع الذي عقد يوم الأحد.
وكان الشباب قد تعاقد مع مدرب قيصري سبور التركي السابق، مطلع يوليو الماضي لقيادة الفريق في الموسم المنقضي، وتحت قيادة سوموديكا، حقق الفريق 15 انتصارا و9 تعادلات و6 خسائر، كما أنهى الموسم بأقوى دفاع في الدوري حيث لم يدخل مرمى الشباب طوال المنافسة سوى 25 هدفا.
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