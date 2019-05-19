اخبار الرياضه

الشباب يعلن إنهاء عقد الروماني سوموديكا بالتراضي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم الشباب يعلن إنهاء عقد الروماني سوموديكا بالتراضي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت إدارة الشباب، برئاسة خالد البلطان يوم الأحد، فسخ عقد المدرب الروماني ماريوس سوموديكا بالتراضي، عقب الاجتماع الذي عقدته الإدارة مع المدير الفني.

وجاء في بيان النادي: اتفقت إدارة الشباب مع الروماني ماريوس سوموديكا على إنهاء عقد الأخير بالتراضي، عقب الاجتماع الذي عقد يوم الأحد.

وكان الشباب قد تعاقد مع مدرب قيصري سبور التركي السابق، مطلع يوليو الماضي لقيادة الفريق في الموسم المنقضي، وتحت قيادة سوموديكا، حقق الفريق 15 انتصارا و9 تعادلات و6 خسائر، كما أنهى الموسم بأقوى دفاع في الدوري حيث لم يدخل مرمى الشباب طوال المنافسة سوى 25 هدفا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الشباب يعلن إنهاء عقد الروماني سوموديكا بالتراضي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا