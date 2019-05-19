bein : يلا شوت yalla shoot مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان | بث مباشر مباراة الزمالك ونهضة بركان |...

Bein يلا شوت مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان بث مباشر كورة لايف اونلاين،في نهائي مثير ينتظره ملايين من العالم العربي وبالتحديد في مصر من عشاق النادي الأبيض ،حيث يلتقي نادي الزمالك بنظيرة نهضة بركان المغربي في ذهاب نهائي الكونفدرالية الأفريقية ،ففي حلم التتويج باللقب من قبل نادي الزمالك لاول مرة في تاريخه حيث يأمل جماهيره بعبور فريقة الأول نادي الزمالك ف مباراة الذهاب قبل موقعة العودة التي ستقام علي استاد برج العرب بالإسكندرية يوم 26 مايو الجاري رابط الأسطورة مباشر مباراة الزمالك ونهضة بركان .

مباراة الزمالك ونهضة بركان بث مباشر

كورة لايف مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان، حيث يدخل نادي الزمالك هذة المباراة بعدما تخطي فخ النجم الساحلي التونسي والذي انتهي بفوز الزمالك بهدف دون مقابل بواسطة الدولي “محمود كهربا” ،فيما تغلب فريق نهضة بركان المغربي علي نظيرة الصفاقسي التونسي بنتيجة 3/2 لصالح نهضة بركان ليصعدا نادي الزمالك ونهضة بركان إلي نهائي الكونفدرالية الأفريقية ،ففي جميع المواجهات المباشرة مع الفرق المغربية علي الصعيد الأفريقي تفوق الابيض وحقق عشرة انتصارات من اصل 17 مباراة مقابل خمس تعادلات وهزيمتين فقط يلا شوت مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان بث مباشر .

موعد مباراة الزمالك ونهضة بركان

وسوف تقام مباراة الزمالك ونهضة بركان في اطار هذا النهائي المثير علي الملعب البلدي ببركان في تمام الساعة الثانية عشر بمنتصف الليل بتوقيت القاهرة، وفي العاشرة مساء بتوقيت المغرب، على ان تقوم قناة بي ان سبورت 1 ببث اللقاء على شاشتها.

مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان