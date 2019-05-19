تشكيلة الزمالك اليوم أمام نهضة البركان

الزمالك سيحل ضيفًا في العاشرة من مساء اليوم بتوقيت المغرب أى الثانية عشر بعد منتصف الليل بتوقيت القاهرة على نظيره نهضة بركان المغربي، في المباراة التي ستجمع الفريقان فى ذهاب نهائى الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لعبها على الملعب البلدي ببركان، وسط أحلام عالية من قبل جماهير الأبيض بعبور عقبة مباراة الذهاب ووضع قدمًا نحو الفوز باللقب الأفريقي لأول مرة في تاريخ القلعة البيضاء قبل لقاء العودة التي ستجمعهما على ملعب برج العرب بالإسكندرية يوم 26 مايو الجاري.

ومن المتوقع أن يلعب الزمالك المباراة بالتشكيل التالي:

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في حراسة المرمى: عمر صلاح.

في خط الدفاع: حمدى النقاز ، محمود الونش ، محمود علاء، عبد الله جمعة.

في خط الوسط: طارق حامد ، محمود عبد العزيز ، إبراهيم حسن ، أحمد زيزو ، أوباما ، كهربا.

في خط الهجوم: عمر السعيد.