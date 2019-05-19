تعرف على تشكيل الزمالك أمام نهضة بركان بنهائي الكونفدرالية

كتب - محمد همام:

أعلن السويسري كريستيان جروس المدير الفني لفريق نادي الزمالك، عن التشكيل الذي سيخوض به مواجهة فريق نهضة بركان في إطار ذهاب نهائي مسابقة الكونفدرالية الإفريقية.

وشهد تشكيل الزمالك ثلاث تغييرات عن مباراة النجم الأخيرة في إياب نصف نهائي مسابقة الكونفدرالية الإفريقية من خلال الدفع بعمر صلاح لقيادة عرين الأبيض في ظل غياب الحارس الأساسي للإيقاف بجانب إصابة الحارس البديل عماد السيد في مباراة الداخلية الماضية بالدوري.

وشملت التغييرات أيضًا مشاركة (...) بدلاً من محمود حمدي "الونش" بجانب الاستعانة بخدمات أحمد سيد "زيزو" بدلاً...