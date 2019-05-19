غلطة سراي يحتفظ بلقب الدوري التركي

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احتفظ فريق غلطة سراي بلقب الدوري التركي لكرة القدم وحققه للمرة الثانية والعشرين في تاريخه (رقم قياسي)، بفوزه الأحد في المرحلة ما قبل الأخيرة على باشاك شهير 2-1، في "دربي" متوتر بين فريقي مدينة اسطنبول.

ودخل الفريقان المباراة متساويين على صعيد النقاط ومتعادلين 1-1 في مباراة الذهاب التي أقيمت بينهما في كانون الأول/ديسمبر، ما جعل من مواجهة اليوم مفصلية نظرا لأن أفضلية المواجهات المباشرة كانت لتحسم اللقب في حال أنهى الفريقان الموسم متساويين على صعيد النقاط.

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لكن باشاك شهير انتزع التقدم في الدقيقة 17 بهدف للبوسني رياض باييتش الذي أبقى على آمال فريقه بنيل لقب الدوري المحلي للمرة الأولى في تاريخه، بعد موسم هيمن فيه على مراحل طويلة من البطولة.

لكن غلطة سراي الذي يشرف عليه المدرب المخضرم فاتح تريم، قلب النتيجة في الشوط الثاني من المباراة المقامة على ملعبه، وسجل هدف التعادل عبر الدولي الجزائري سفيان فغولي (47)، قبل أن يمنحه النيجيري هنري أونييكورو هدف الفوز في الدقيقة 64.

وشهدت المباراة خشونة كبيرة بين اللاعبين انعكست اشكالات في أرض الملعب وقرب مقاعد البدلاء. كما ألقى مشجعو الفريق المضيف مقذوفات على أرض الملعب بعد تسجيل باشاك شهير الهدف الأول، ما تسبب بسقوط لاعبه محمود تكدمير أرضا.