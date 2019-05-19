شكرا لقرائتكم خبر عن نهضة بركان يهاجم الزمالك بـ"لابا كودجو" فى ذهاب نهائى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجهاز الفنى لنهضة بركان المغربى عن التشكيلة الأساسية لمواجهة الزمالك، التى ستقام على الملعب البلدى ببركان، فى المباراة التى ستجمع الفريقان فى الثانية عشر من منتصف الليل اليوم الأحد، فى ذهاب نهائى الكونفدرالية.

جاء تشكيل نهضة بركان كالتالي: حراسة المرمى: عبد العالي المحمدي. Advertisements خط الدفاع: عمر النمساوي وسهيل يشو وإسماعيل مقدم ويوسوفو دايو. خط الوسط: بكر الهيلالي ومحمد فرحان وسمير ويدار وأمين الكاس. خط الهجوم: لابا كودجو و حمدي لعشير

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نهضة بركان يهاجم الزمالك بـ"لابا كودجو" فى ذهاب نهائى الكونفدرالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.