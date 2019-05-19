شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على بطاقة هوية المشجّع (FAN ID) بموقع تذاكر أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد موقع حجز التذاكر واستخراج بطاقة المشجعين " الكان " 2019 وهذة طريقة عالمية تم أستخدامها فى بطولة كأس العالم الماضى روسيا 2018 لذلك قاموا المسئولين على الميساق العالمى .

ما هي بطاقة هوية المشجّع (FAN ID)؟

بطاقة هوية المشجّع (FAN ID) هي بمثابة وثيقة تعريفية تستوجب السلطات حملها. حيث يتعيّن على كل صاحب تذكرة في البطولة أن يحمل بطاقة هوية المشجّع (FAN ID) لكي يتسنى له دخول الملاعب التي تستضيف مباريات كأس بطولة الأمم الأفريقية " كان " 2019.

يمكن للجماهير أن تتقدّم بطلب للحصول على بطاقة هوية المشجّع (FAN ID) خلال موقع تذكرتى الذى تم أنطلاقة منذ ساعات قليلة للحصول على تذكرة أو تلقي تأكيد الحصول على تذكرة بطولة الأمم الأفريقية .

تنطلق بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 المقرر إقامتها فى مصر فى 15 يونيو المقبل، على أن يكون حفل الختام والمباراة النهائية في 13 يوليو 2019.

Advertisements

ويتأهل إلى البطولة 24 فريقًا يتم تقسيما إلى 6 مجموعات كل مجموعة تضم 4 منتخبات، ويتأهل أول وثانى كل مجموعة إلى دور الـ16 بالإضافة إلى أفضل 4 توالت.

ومن المقرر أن تقام مباراة الافتتاح يوم 15 يونيو المقبل، والمباراة النهائية في 13 يوليو 2019، وتوج منتخب الكاميرون باللقب الأخير في 2017 على حساب الفراعنة.