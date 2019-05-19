شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الزمالك يمنح ثلاثى الدفاع تعليمات خاصة قبل مواجهة نهضة بركان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد أمير عزمى مجاهد، المدرب المساعد للزمالك، جلسة سريعة مع ثلاثي خط الدفاع محمود علاء، ومحمد عبد الغني، ومحمود حمدى الونش، فى ملعب البلدي، الذى يحتضن مباراة الذهاب فى نهائى الكونفدرالية الأفريقية، أمام فريق نهضة بركان المغربى، المقرر إنطلاقها فى الثانية عشر بعد منتصف الليل.

وحرص أمير عزمي، على توجيه بعض النصائح والتعليمات لثلاثى الدفاع، قبل انطلاق المباراة، وشدد على ضرورة التركيز وعدم إرتكاب أخطاء أمام المرمى حتى لا يستغلها الفريق المغربى، خاصة إنه يمتلك بعض اللاعبين الذين يُجيدون التسديد من الكرات الثابتة، كما نبه على عدم مرور المهاجمين والوصول بسهولة إلى مرمى عمر صلاح.

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ويتواجد محمود علاء ومحمد عبد الغني، فى التشكيل الأساسي للزمالك، بينما يتواجد محمود حمدي "الونش" على دكة البدلاء.

ويضم تشكيل الزمالك كلاً من.. حراسة المرمي: عمر صلاح - خط الدفاع: حمدى النقاز، محمود علاء، محمد عبد الغني، عبد الله جمعة - خط الوسط: طارق حامد ومحمود عبد العزيز وأمامهما أحمد سيد زيزو ويوسف أوباما وكهربا - خط الهجوم: عمر السعيد.