سوبر كورة يكشف لغز الحارس الهدية فى انتقال نجم المقاولون الصاعد للأهلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن النادى الأهلى وجد ضالته فى إقناع مسئولى المقاولون العرب فى الفوز بخدمات محمد مجلى لاعب وسط ذئاب الجبل، وربما يكون ذلك عبر الحل السحرى الذى قطن غليه مسئولو القلعة الحمراء، والذى يكشفه سوبر كورة فى التقرير التالى..

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