شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. جمهور نهضة بركان يحتشد فى مدرجات مواجهة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توافد جمهور نهضة بركان المغربى، على مدرجات مواجهة الزمالك بالملعب البلدى فى بركان لمساندة فريقهم أمام الأبيض، فى المباراة التى ستجمع الفريقان فى الثانية عشر من منتصف الليل اليوم الأحد، فى ذهاب نهائى الكونفدرالية.

ومن المتوقع أن يزيد عدد جمهور نهضة بركان عن 10 آلاف مشجع وهي سعة ملعب الفريق المغربى حيث شهدت عمليات بيع التذاكر الخاصة بالمباراة إقبالا شديدا من قبل جمهور الفريق المغربى.

يذكر أن مباراة العودة ستجمع الفريقان يوم الأحد المقبل على استاد برج العرب فى الإسكندرية وكان مرتضى منصور رئيس الزمالك قد أوضح إنه حصل على موافقة بحضور 70 ألف مشجع للفريق الأبيض.



جمهور نهضة بركان يحتشد فى مدرجات مواجهة الزمالك



جمهور نهضة بركان يحتشد فى مدرجات مواجهة الزمالك