الأهلي يجهز حسام عاشور للعودة للتشكيل الأساسى أمام الإسماعيلي

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجهز الجهاز الفني للأهلى بقيادة الأورجوياني مارتن لاسارتي حسام عاشور لاعب وسط الفريق، للعودة للتشكيل الأساسي فى مواجهة الإسماعيلي لقيادة الوسط الأحمر واللعب بجوار زميله عمرو السولية.

ويواجه الأهلى الإسماعيلي على ملعب برج العرب بالإسكندرية يوم الأربعاء المقبل، والمؤجلة من الأسبوع الـ18 في بطولة الدوري.

ويعوض حسام عاشور زميله حمدي فتحي الذي سيغيب عن مباراة الدراويش بداعي الإيقاف، بعد حصوله على الإنذار الثالث فى مواجهة إنبي الماضية.