شكرا لقرائتكم خبر عن "خيمة" بنادي الجياد بالإسكندرية للحصول على تذاكر أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد سيد سمره رئيس نادى الجياد السكندرى بمنطقة سموحة جهزية إستقبال الجماهير خلال الأيام المقبلة للحصول على تذاكر بطولة الأمم الأفريقية " الكان " 2019 بعد إنطلاق موقع تذكرتي لتسجيل الراغبين فى حضور المباريات .

وأوضح أشرف حبشى عضو مجلس إدارة نادي الجياد أنه تم بناء خيمة كبيرة لتجيزها لبيع التذاكر التى طرحت عبر موقع www.tazkarti.com.

وحرصت اللجنة المنظمة على توزيع منافذ البيع بين كل المحافظات التى تستضيف المنافسات فى القاهرة والإسكندرية والإسماعيلية والسويس، حيث ستقام المواجهات فى 6 ملاعب هى ستادات القاهرة والدفاع الجوي والسلام والسويس والإسماعيلية والإسكندرية.

وأماكن بيع التذاكر فى:

تذاكر الدرجة الأولى فى بعض فروع أورانج

تذاكر الدرجة الثانية والثالثة

ـ نادي الشمس

ـ مركز شباب الجزيرة

ـ مركز الأولمبى بالمعادى

ـ نادي منتخب السويس

ـ مركز شباب الشيخ زايد بالإسماعيلية

ـ الحى السادس بمدينة 6 أكتوبر

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ـ نادي أصحاب الجياد بسموحة



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مجلس إدارة نادي الجياد



نادى الجياد (4)



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مسئولو نادي الجياد داخل خيمة بيع تذاكر أمم افريقيا