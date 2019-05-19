شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك بدون حارس على مقاعد بدلاءه أمام بركان.. واستبعاد عبد السلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استبعد السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك، عماد السيد للإصابة وكلا من محمد حسن وأحمد مدبولى ومحمد عبد السلام للرؤية الفنية من مواجهة نهضة بركان المغربى، فى المباراة التى ستجمع الفريقان فى الثانية عشر من منتصف الليل اليوم الأحد، فى ذهاب نهائى الكونفدرالية. وبذلك ستكون مقاعد بدلاء الزمالك كالتالى:"حازم إمام - أيمن حفني - بهاء مجدي - إبراهيم حسن - حميد أحداد - محمد إبراهيم - محمود الونش". وكان تشكيل الزمالك جاء كالتالي: وكان تشكيل الزمالك جاء كالتالي: حراسة المرمي: عمر صلاح. Advertisements خط الدفاع: حمدى النقاز، محمود علاء، محمد عبد الغني، عبد الله جمعة. خط الوسط: طارق حامد ومحمود عبد العزيز وأمامهما أحمد سيد زيزو ويوسف أوباما وكهربا. خط الهجوم: عمر السعيد.

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