شكرا لقرائتكم خبر عن اللقب الأول والتفوق على المغاربة وتاريخ جيل.. طموحات يبحث عنها أبناء الزمالك الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد نجوم نادى الزمالك تحت قيادة المدير الفنى السويسرى كريستيان جروس إلى خوض لقاء هام و مرتقب أمام نهضة بركان المغربى فى الثانية عشر من منتصف الليل فى إطار ذهاب نهائى الكونفدرالية الأفريقية .

و يرصد الخليج 365 أبرز الطموحات التى يسعى نجوم الزمالك إلى تحقيقها فى هذه المواجهة فى التقرير التالى :

يسعى فريق الزمالك فى هذه المواجهة إلى تحقيق نتيجة إيجابية لإراحة الفريق فى لقاء العودة المحدد له يوم 26 مايو الجارى من أجل الزحف خطوة إلى حصد اللقب الأول فى تاريخ الزمالك فى هذه المسابقة .

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كما يطمح فريق الزمالك فى هذه المواجهة فى تحقيق الفوز من أجل مواصلة التفوق على الفرق المغربية فى المواجهات المباشرة على الصعيد الأفريقى،حيث حقق االزمالك 10 انتصارات من أصل 17 مباراة جمعته بفرق المغرب من قبل ، مقابل 5 تعادلات وهزيمتين فقط الأولى أمام الجيش الملكى عام 1985 والثانية أمام الوداد عام 2016.

ويعتبر فريق نهضة بركان هو ثالث فريق مغربى بتقابل معه الزمالك خلال الكونفدرالية الحالية بعدما عبر اتحاد طنجة فى دور الـ32 من المنافسات بنتيجة 3 / 1 فى مجموع مباراتى الذهاب والعودة، وكذلك فريق حسنية أغادير فى دور ربع النهائى بنتيجة 1 / 0 فى مجموع المباراتين.

فيما أن لاعبى فريق الزمالك الحاليين يطمحون فى كتابة تاريخ جديد للجيل الحالى الذى إستطاع ان يخطف قلوب الجماهير البيضاء هذا الموسم على الصعيد الأفريقى و المحلى .

وشهد تاريخ الزمالك والأندية المغربية حصول الأبيض على بطولتين من ناديين مغربيين أمام الرجاء فى نهائى دورى أبطال أفريقيا 2002، وأمام الوداد البيضاوى فى السوبر الأفريقى 2003.