شكرا لقرائتكم خبر عن الجمهور المصرى يتسابق لتسجيل" FAN ID " على موقع تذاكر أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إقبال كثيف من قبل الجمهور المصرى على موقع حجز التذاكر واستخراج بطاقة المشجعين " الكان " 2019 خلال الساعات الأولى من أنطلاق الموقع لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 .

تنطلق بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 المقرر إقامتها فى مصر فى 16 يونيو المقبل، على أن يكون حفل الختام والمباراة النهائية في 19 يوليو 2019.

أكد القائمين على موقع تذاكر مصر أن هناك إقبال من المصريين على إنشاء الـFan id منذ طرح الموقع ، مؤكدين أن الإقبال سيزيد بمرور الوقت.

Advertisements

ويتأهل إلى البطولة 24 فريقًا يتم تقسيما إلى 6 مجموعات كل مجموعة تضم 4 منتخبات، ويتأهل أول وثانى كل مجموعة إلى دور الـ16 بالإضافة إلى أفضل 4 توالت.

ومن المقرر أن تقام مباراة الافتتاح يوم 16 يونيو المقبل بين مصر و زيمبابوي والمباراة النهائية في 19 يوليو 2019.