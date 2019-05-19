شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. الزمالك يعاين ملعب مواجهة نهضة بركان وسط الصورة الجماعية للحكام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص فريق الزمالك على النزول إلى أرضية الملعب البلدى ببركان من أجل معاينته والتأقلم على الأجواء قبل إجراء عمليات الإحماء استعدادا لمواجهة نهضة بركان المغربى، فى المباراة التى ستجمع الفريقان فى الثانية عشر من منتصف الليل اليوم الأحد، فى ذهاب نهائى الكونفدرالية.

فيما تواجد طاقم حكام المباراة فى أرضية الملعب من أجل معاينته أيضا بجانب حرصهم على التقاط صورة جماعية قبيل اللقاء المنتظر بين الفريقان ويدير اللقاء الزامبى جانى سيكازوى ويعاونه المساعدين الأنجولى جيرسون إميليانو والتونسي أنور هميلة بجانب الحكم الرابع من سيشل وهو برنارد كاميل فيما يتولى القيادة التحكيمية لتقنية الفيديو الـ VAR، الجامبي بكارى جاساما ويعاونه الثنائى السنغالى الحاج مالك سامبا وجبريل كامارا.



مدرجات ملعب بركان



ملعب نهضة بركان