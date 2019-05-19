شكرا لقرائتكم خبر عن طرح تذاكر أمم أفريقيا 2019 بثلاث لغات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مسئولو اللجنة المنظمة لبطولة أمم أفريقيا 2019 طرح بيع تذاكر بطولة الكان بثلاث لغات وهى العربية و الإنجليزية و الفرنسية ، وذلك تسهيلاً على المشجعين حجز التذاكر من مختلف دول العالم.

تنطلق بطولة أمم أفريقيا 2019 يوم 21 يونيو حتي 19 يوليو المقبل بمشاركة 24 دولة وهي المرة الأولى بعد تغيير نظام البطولة.

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وكان محمد فضل، مدير بطولة أمم أفريقيا، قد أكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسى تسلم تميمة بطولة أمم أفريقيا 2019 التى تستضيفها مصر فى الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين.

ونشر محمد فضل، فيديو لتميمة أمم أفريقيا على صفحته الشخصية على فيس بوك، وعلق عليه قائلاً: "البطولة دى مش بطولة كرة قدم فقط، دى بطولة لمصر فى مشاركة جميع أبنائها.. شكرًا تامر مرتضى aroma designs and solutions لعمل تميمة (TUT) بلا مقابل وكذلك تيزر وفيديو خاص وتمثال للتميمة تسلمه سيادة رئيس الجمهورية.. مصر غنية بأبنائها وانتظروا حكاية التميمة فى أول أيام العيد".