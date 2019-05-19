شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الشيخ ينتظم فى مران الأهلي قبل مواجهة الإسماعيلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتظم أحمد الشيخ لاعب الأهلي في تدريبات الفريق الجماعية اليوم الأحد استعدادًا لمواجهة نادي الإسماعيلي في الدوري الممتاز، وهو الذى يعانى من الإصابة بآلام في الظهر وهى الإصابة التى أبعدته عن التدريبات الفترة الماضية.

كما أنتظم عربي بدر لاعب وسط الأهلى الصاعد فى التدريبات بعد تعافيه هو الأخر من الإصابة.

ويستعد الأهلي لمواجهة الإسماعيلي مساء يوم الأربعاء المقبل على ستاد برج العرب بالإسكندرية في المباراة المؤجلة من الجولة الثامنة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.

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